المالية والاستثمار تنظمان برامج تدريبية للموظفين بكندا .. العام المقبل

اعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتعاون الدولي، توفير منحة مقدمة من الحكومة الكندية لتدريب العاملين بوزارة المالية، خلال العام المالي 2021/2020 المقبل بكندا، بمجالات " الاقتصاد والمالية، التعليم، الاتصالات، أبحاث قانون التجارة الإلكترونية" لمدة تتراوح بين 6 شهور إلي عام في أبحاث ما بعد الدكتوراه و الدبلوم التخصصي و البحثي المتخصص.



قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن البرنامج ممول من الجانب الكندي، وفي حال انسحاب المرشح من المنحة وعدم استكمالها يقوم برد التكاليف التي تم تكبدتها كندا جراء عدم إلتزامه.



اشترطت الوزارة في المرشح للبرامج التدريبية أن يكون متقنا للغة الفرنسية تحدثا وكتابة ومعرفته باللغة الإنجليزية وامتلاكه لمهارات الحاسب الآلي، وألا يكون سبق له التقدم بطلب هجرة لكندا أو حصل علي تأشيرة الإقامة الدائمة بها، وأن تكون جهة عمله في حاجة للدراسة التي سيقوم بها المرشح ووثيقة الصلة بعمله وامضاءه لفترة عامين علي الأقل في العمل.



واضافت الوزارة أنه يشترط ألا يكون سبق للمرشح السفر للخارج وحصوله علي درجة الكفاية بآخر تقريرين سنويين بدرجة امتياز و ألا يكون من العاملين بنظام المكافآت أو التعاقد.



علي أن يقدم المرشح طلبه للإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بالوزارة في موعد غايته الإثنين المقبل، مدعوم به بيان حالة وموقع ومرفق به المستندات المطلوبة.