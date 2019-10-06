مدرب النجم الساحلي يكشف لـ صدى البلد السبب وراء رحيل فوزي البنزرتي

كشف مدرب النجم الساحلي رفيق المحمدي عن السبب وراء إقالة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي والذي كان يعمل معه مدربًا خلال الفترة الماضية.





وقال "المحمدي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن رحيل فوزي البنزرتي لم يكن مفاجئًا بل كان بترتيب مسبق وبكل تأكيد هو مدرب كبير ونحن نحترمه، ولكن السبب بعد النتائج التي لم ترتق لطموحات عشاق الفريق الساحلي وذلك انفصل الطرفان.





وكان النجم أعلن انفصاله عن مدربه المخضرم فوزي البنزرتي الأربعاء الماضي بسبب سوء النتائج بعد شهرين من التعاقد معه ويشغل المدرب المساعد رفيق المحمدي المنصب بدلاً عنه.



