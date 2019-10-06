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رياضة

مدرب النجم الساحلي يكشف لـ صدى البلد السبب وراء رحيل فوزي البنزرتي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف مدرب النجم الساحلي رفيق المحمدي عن السبب وراء إقالة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي والذي كان يعمل معه مدربًا خلال الفترة الماضية.

وقال "المحمدي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن رحيل فوزي البنزرتي لم يكن مفاجئًا بل كان بترتيب مسبق وبكل تأكيد هو مدرب كبير ونحن نحترمه، ولكن السبب بعد النتائج التي لم ترتق لطموحات عشاق الفريق الساحلي وذلك انفصل الطرفان.

وكان النجم أعلن انفصاله عن مدربه المخضرم فوزي البنزرتي الأربعاء الماضي بسبب سوء النتائج بعد شهرين من التعاقد معه ويشغل المدرب المساعد رفيق المحمدي المنصب بدلاً عنه.

ووجّه المحمدي رسالة لمدربه الفرنسي ​روجيه لومير​ المدرب السابق للفريق التونسي: "أشكره وأحييه على المساحة التي أعطاها لي خلال تواجدي مدربًا عامًا إضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها طوال مشواري معه". 
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