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أحمد موسى يفضح الجزيرة: يتحدثون عن سد النهضة منذ 2011

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:46 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن في مايو 2013 أعلنت أثيوبيا البدء في بناء سد النهضة بشكل رسمي، وأثيوبيا أعلنت بداية بناء السد في عهد الجاسوس مرسي ولكنه لم يمنع بناءه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة الجزيرة تتحدث عن بناء سد النهضة منذ عام 2011.

وعرض موسى مقطع فيديو من قناة الجزيرة القطرية قاموا بإعداده عن سد النهضة منذ عام 2011، وعلق موسى قائلا:" الجزيرة وقنوات الإخوان يتحدثون الآن أن الرئيس السيسي هو المسؤول عن بناء سد النهضة ولكن الحقيقة غير ذلك والإخوان هم المسؤولون عن ذلك".
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