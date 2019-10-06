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برلمان

برلماني: مشروع قانون الجمارك أبرز اهتمامات لجنة الموازنة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها أجندة عمل كبيرة خلال دور الانعقاد الخامس، حيث ستقوم بمناقشة العديد المشروعات القانونية الهامة.

وأضاف "خليل" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه المشاريع هو تعديل قانون الجمارك الجديد، لافتًا إلى أن اللجنة للانتهاء من مناقشة المشروع واعداد تقريرها بشأنه خلال دور هذا الايام القادمة.

وأكد النائب أن البرلمان اقتحم خلال الفترة السابقة العديد من الملفات والقضايا التى ظلت عالقة لسنوات طويلة، وكانت سببا فى معاناة المواطنين، وذلك فى مختلف القطاعات، وسيشهد دور الانعقاد الأخير مزيدا من الاهتمام بهذا المحور.
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