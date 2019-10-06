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تعليم

بمشاركة وزارات وسفارات.. جامعة الأزهر تنظم مؤتمرا دوليا عن تحديات المناخ

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
تعقد لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، المؤتمر الدولى الثالث حول البيئة والتنمية المستدامة تحت عنوان "المناخ : التحديات والمواجهة"، فى الفترة من 5-7 ابريل المقبل.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، ان المؤتمر يهدف الى تمكين مصر من تكييف وضعها مع المتغيرات المناخية حتى تتمكن من مواجهتها والعمل على تطبيق ما جاء فى اتفاق باريس بشان المناخ العام ، وجعل الخطط المناخية الوطنية قابلة للمقارنة وصياغة اهداف اكثر طموحا فى المستقبل والعمل على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات فى مجال البيئة و الزراعة والصناعة والطاقة والبحوث والرصد المنهج.

وأشار إلى أن يهدف إلى دعم البحث والتطوير وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، كما يهدف المؤتمر الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن ادارتها اضافة الى اعادة النظر فى السياسات الحالية المتعلقة بالطاقة وذلك من اجل تدعيم الثغرات اللازمة فى اساليب استهلاكها.

وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والسفارات والشركات الجهات المعنية وتم عقد اجتماع تمهيدي للمؤتمر الثلاثاء 24/9/2019م لمناقشة اليات التعاون بمشاركة شركاء التنمية من الوزارات والسفارات.
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