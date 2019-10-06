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اقتصاد

البنوك إجازة اليوم بأوامر المركزي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:14 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارًا من صباح اليوم "الأحد"، تنفيذ قرار البنك المركزي المصري، باعتبار إجازة رسمية بالجهاز الحكومي بمناسبة احتفالات انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيد.

وبناء علي بيان رسمي صادر للبنوك، فقد عطل البنك المركزي العمل بالجهاز المصرفي خلال ذلك اليوم.

ويستأنف الجهاز المصرفي عمله، اعتبارا من الإثنين المقبل.

كان الجهاز المصرفي قد حصل علي يومين إجازة باعتبارهما يومي الراحة الأسبوعية المحدد خلال السبت والجمعة من كل أسبوع، وبذلك يكون رصيد البنوك من الإجازات 3 أيام.
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