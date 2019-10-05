انتخابات الأطباء.. شروط الاقتراع.. ومحاذير إبطال الأصوات

أعلنت النقابة العامة للأطباء، من خلال اللجنة العليا لانتخابات الأطباء، برئاسة الدكتورة نجوي الشافعي، والدكتور محمد عبد الحميد عضو، والدكتور أحمد فتحي عضوا، عن شروط التصويت بالعملية الانتخابية الموافق الجمعة 11 اكتوبر.



وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد" ان شرط الانتخاب الوحيد دفع اشتراك النقابة حتى عام 2018 بالنسبة للعامة والفرعية.



وأضاف أمين الصندوق، ان الطبيب يقدم اثبات شخصية، كارنيه النقابة او بطاقة شخصية للتأكد من هويته بعملية الاقتراع.



وأشار عبد الحميد، أنه لا يجوز اقتراع الطبيب بعملية الانتخاب الا بشخصه ولا يسمح بالتوكيلات للانتخاب.



واكد امين الصندوق،أن صوت الطبيب يبطل بالانتخابات اذا تم انتخاب عدد اكثر او اقل من العدد المطلوب في كل استماره، او اذا قام الطبيب بكتابة اي عبارات على استمارة الترشيح سواء بالنقابة العامة أو الفرعية.

