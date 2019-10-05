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برلمان

أبرزها المستبعدون من معاش تكافل وكرامة.. 7 طلبات إحاطة لوزير المالية.. تفاصيل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:10 م
المستبعدين من تكافل
المستبعدين من تكافل وكرامة - أرشفية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء المقبل، برئاسة د. علي عبد العال،رئيس مجلس النواب مناقشة 7 طلبات إحاطة وسؤالين موجهين إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من عبد المنعم العليمي، ومجدي ملك، محمد محمد عباسي.

كما تشهد الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد شعيب، عن سبل الاستفادة من السيارات التي علي ذمة قضايا في الأقسام، والنائب صلاح الحصاوي، عن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، والنائب إيهاب عبد العظيم، عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، والنائب سعد الجمال، عن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.

وتضم المناقشات سؤالين مقدمين من سليمان وهدان،عن ضرورة توخي الحذر اثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، ومحمد عطا سليم، عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.

يشار إلي أن جلسات البرلمان تأكيدات واضحة علي دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية، فيما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة وضرورة أن تكون علي قدر المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجهها للمواطن.
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