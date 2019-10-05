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برلمان

سليمان وهدان: مبادرات الوفد تجعله رقم واحد في الحياة السياسية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:11 م
النائب الوفدي سليمان
النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
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معتز الخصوصى
وجّه النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التحية لزعيم الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمنصة الكريمة والوفديين وجميع الحضور، قائلا: "أتحدث اليوم وسط ديمقراطية وحرية في التعبير عن الرأي فيجب أن نفكر جيد في هذا العصر".

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد، حيث يترأس اللجنة التنسيقية لمبادرة "الوفد مع المرأة" الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، والدكتورة أميرة أبوشقة.

وأضاف "وهدان" أنه ليس بجديد أن يكون الوفد مع المرأة بل الوفد هو من احتضن هذه المبادرة منذ مئة عام في ثورة 1919 عندما خرجت المرأة المصرية لأول مرة والمشاركة السياسية، مشيرا إلى أن المرأة في منزلها هي وزيرة التموين والتخطيط ولذلك يكرمها الوفد اليوم.

وأكد "وهدان" أن المبادرات التي دشنها المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الوفد، بجانب الحراك السياسي للحزب سوف يستمر، موجها التحية لرئيس الوفد على هذه المبادرات التي تجعل الوفد رقم واحد في الحياة السياسية المصرية بسبب التواصل الدائم مع المواطنين .

ووجه "وهدان" الشكر للجنة بورسعيد والقائمين على هذا المؤتمر الناجح واللجنة المنسقة لمبادرة الوفد مع المرأة على هذا النجاح.
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