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رياضة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي على مواجهة الجزيزة الإماراتي بالبطولة العربية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت فعاليات قرعة دور الـ 16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" في الرياض وأسفرت عن مواجهات قوية لممثلي مصر الاتحاد والإسماعيلي.

وقال الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى: أعلم جيدا قوة الكرة الإماراتية التى تضم لاعبين ب " كواليتى عالى " خاصة وأنه قاد فريق خورفكان

ويلتقي الإسماعيلي مع الجزيرة الإماراتي إذ يخوض الذهاب في مصر أولا ثم يحل ضيفا على الفريق الإماراتي الذي يضم في صفوفه البرازيلي كينو المُعار من بيراميدز.

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