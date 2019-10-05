إثارة الأمتار الأخيرة.. الاتحاد يصعق المصري بهدف في نهاية الشوط الاول ..فيديو

إنتهت احداث الشوط الاول من مباراة الاتحاد السكندري والمصري بفوز سيد البلد بهدف وحيد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السويس فى الجولة الثاثة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وجاء هدف المصري فى الدقيقة 45 عن طريق محمود رزق بعد تنفيذ ركنية بقدم احمد رفعت قفز إليها وسددها برأسية قوية داخل الشباك وسط ذهول لاعبى المصري.



ويحتل فريق الاتحاد فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ، بينما جاء المصري فى المركز السابع برصيد 4 نقاط.