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منوعات

على غرار مدرسة المشاغبين.. فصل طفلة بعمر 3 سنوات من الحضانة بسبب سلوكها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:27 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
أجبرت أم على ترك عملها، بعد أن أصبح سلوك ابنتها ذات الثلاث سنوات، خطيرًا للغاية، وصل إلى طردها من الحضانة.

وفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية قالت الام "جوان" لموظفي الحضانة الجديدة، إن ابنتها تشكل خطرًا على نفسها بفضل غرائزها المتهورة ، المتمثلة في التسلق على الأثاث والركض عبر الطرقات.

وأفادت الصحيفة البريطانية ، أنه تم استبعاد الطفلة الشقية بالفعل من إحدى الحضانات، واضطرت الأم إلى التخلي عن وظيفتها لتكون قادرة على الاعتناء بها.

وبعد فصل الابنة من الحضانة اضطرت الأم إلى نقلها لروضة المشاغبين في بريطانيا للحصول على المساعدة ، وأوضحت الأم للمسؤولين في الحضانة أنها غير قادرة على رفع نظرها عن ابنتها لمدة ثانية واحدة ، بسبب حب ابنتها المشاكسة للتسلق على الكراسي ، وعتبات النوافذ ، وفعل أشياء خطيرة تضر بها.

وفيما فسرت الام تصرفات ابنتها بأنها ناجمة عن عدم اهتمامها بعواقب افعالها ، حيث تعاود فعل الشيء ذاته كل مرة دون اكتراث للعواقب الوخيمة التي قد تلقاها.
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