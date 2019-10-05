اللواء علاء عز الدين: حرب أكتوبر عنوان للإرادة السياسية .. فيديو

قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة الأسبق، إن حرب أكتوبر عنوان للإرادة السياسية لإتخاذ موقف وطني لصالح الدولة ، لافتًا الى ان التماسك بين الشعب والقيادة السبب الرئيسي، مشددا على ضرورة التوعية من جانب الإعلام والتربيه والتعليم لينشأوا على حب الوطن.



وأضاف علاء عز الدين، ان النجاح كان مرتبطا بالتخطيط الجيد طبقًا للمواصفات المتاحة في هذا الوقت ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد جيش ينتصر إلا وتسانده جبهة داخلية قوية.



وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة الأسبق، أن مستوي الولاء للوطن في هذا التوقيت كان بنسبة 100% و جميع الفئات كانت لها الرغبة الأولي في الإنتصار.



وأشاد اللواء عز الدين بالعقيد صلاح فهمي لإختيارة التوقيت وغلق باب المندب البحرية ودوره البارز في حرب اكتوبر ، مؤكدًا ان كل اجهزة الدولة أشتركت في خطة الخداع الإستراتيجي لأنه كان معروف ان مصر فى ذلك الوقت لا تستطيع ان تحارب .



أكد اللواء علاء عز الدين، أن بعد موقف العرب تجاه مصر المتميز اعطي لهم الكلمة الأولي وكانت النتيجة الهجوم والمؤامرة على الدول العربية من جانب الغرب حتي لا تتكرر هذه القوة مرة أخري.