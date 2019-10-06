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تعليم

8 أكتوبر..هندسة عين شمس تنظم ندوة لطلاب كليات العلوم والرياضيات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر - ياسمين سامى
تنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس ندوة عن المسابقة المفتوحة لمختبر الشهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر الجاري بقاعة MPU، الطابق الأول من مبنى CHEP، كلية الهندسة - جامعة عين شمس، وذلك لكل من تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا يعملون أو يدرسون التكنولوجيا أو الهندسة أو الطب أو الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات. وهذا يشمل موظفي القطاع الخاص والعام.

ومن المقرر ان تستضيف الندوة محاضرون وباحثون في مواضيع العلوم والهندسة والرياضيات، بما في ذلك معلمي العلوم المتخصصة مع درجة العلوم والسادة العاملين على تطبيق العلوم أو التكنولوجيا الهندسية أو الرياضيات (مثل كتابة براءات الاختراع والاحصائيين والاستشاريين في الصناعة) وطلاب جامعة العلوم والرياضيات أو الهندسة 18 أو أكثر والذين يطبقون العلوم أو الرياضيات أو الهندسة في القوات المسلحة أو الهيئات الحكومية وكذلك العلوم، الهندسة، الرياضيات في الصناعة أو الأعمال.

وتعتبر مسابقة مختبر الشهرة واحدة من أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم وقد فاز طلاب جامعة عين شمس بالمركز الاول. وتمثل مصر في نهائي FameLab الدولي في المملكة المتحدة ، كما تفتح الأبواب أمام الفرص العالمية في مجال الاتصالات العلمية.
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