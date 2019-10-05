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توك شو

على غرار أزمة طابا.. خبير قانون دولي يكشف خطة التحرك في ملف سد النهضة.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:28 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال المستشار حسن عمر، الخبير في القانون الدولي، إن القانون الدولي يؤكد أن الحق التاريخي في الأنهار لا يمس ولا تمس الحدود في القانون الدولي ويمكن أن نلجأ إلى التحكيم الدولي في ملف سد النهضة، ولكن يجب أن يكون بموافقة مصر وإثيوبيا.

وأضاف حسن عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: أقترح تشكيل لجنة قانونية في مصر تجمع كل الخبراء في مجال الأنهار والقانون الدولي والجغرافيا كما حدث في أزمة طابا لحل الأزمة".

وتابع حسن عمر: "علينا النظر إلى خريطة العالم العربي سنجد مشاكل في كل دولة ولا يسعى أحد إلى حلها"، مضيفا:" اقترح تحرك جامعة الدول الدول العربية نحو الأمم المتحدة بشأن سد النهضة".
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