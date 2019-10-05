حرب كلامية بين سوزان نجم الدين وباسم ياخور.. زرع الفتن بين فناني سوريا.. فيديو





نشب خلاف حاد بين الفنانة السورية سوزان نجم الدين وموطنها الفنان باسم ياخور بسبب استضافتها فى برنامجه "اكلناها" والذى يدعى بأنه لم يوجه الدعوة إلى سوزان من أجل الظهور فى البرنامج.وخرجت سوزان نجم الدين عن صمتها لتكذيب ما ادعاه الفنان باسم ياخور مؤكدة أن هذا غير صحيح وأنها دعيت للبرنامج وهو ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بتسجيل صوتى لها توضح فيه حقيقة اعتذارها عن البرنامج.وقالت سوزان، في تسجيل صوتي لها: "في الحقيقة أنا كتير بسمع حكايات وقصص على اسمي ما برد.. لكن طلب مني كتير إني ارد على الزميل باسم ياخور واللي قال إنى ما اندعيت على البرنامج في نفس الوقت اللي أنا اندعيت فيه على البرنامج وهو بيعرف هالشي وصار بيننا عدة تليفونات وتم التنسيق بيننا عشان الوقت.. وأنا معي الفويس كامل اللي بيثبت هذا الشيء".وأضافت سوزان : "السبب الحقيقي وراء اعتذاري مو أني كنت بصور زي ما قلت في أحد البرامج احتراما للزميل باسم ياخور ولكن هو أنه مابيناسبني اكون في برنامج مبني على زرع الفتن والضغائن والتفرقة بين الفنانين السوريين".واختتمت: "شوفنا النتائج كانت كتير سلبية في نفس الوقت اللي إحنا في سوريا محتاجين نكون مع بعض وإيد واحدة.. ونرجع الثقة للفن السوري والفنانين السوريين ونزرع المحبة التي فقدت".وكان باسم ياخور قد كذّب سوزان نجم الدين التي قالت في أحد تصريحاتها خلال استضافتها ببرنامج إذاعي إنها ستذهب لبرنامج باسم ياخور، وقال: "مع احترامي الشديد لسوزان نجم الدين لكنها لم تُدعَ للبرنامج"، معلنًا أنه دعا كلًا من قُصي خولي وعابد فهد للحضور للبرنامج ولكنهما اعتذرا؛ لأنهما كانا بالفعل منشغلين.