خبير: تعديل الغرف الصناعية يسهم في خفض البطالة ورفع نسب النمو

أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية و الاقتصادية، أن اعلان رئاسة مجلس الوزراء اليوم تعديل أسماء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، يؤكد توجه الدولة لتوسيع دائرة التخصصات الاقتصادية و تضمينها لتنعكس علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أضاف "أبوزيد" لـ"صدي البلد"، أن قرار رئيس الوزراء يسعي للقضاء علي البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنظيم أمور القطاع الصناعي، إذ تلك الاجراءات من شأنها المساهمة في تحسين حجم الصادرات المصرية وتعظيم اضفاء القيمة المضافة عليه.



أوضح " أبوزيد" أن عملية وجود أثر ملموس لدي الغرف التي تم تعديلها وضم مجموعة من التخصصات والأنشطة الجديدة لها، يتطلب المزيد من التنسيق الحكومي مع الوزارات المعنية لمساعدتها علي القيام بدورها المنوط وحل مشكلاتها سواء مع الضرائب والجمارك و اضفاء نوع من المرونة في التعامل معها حتي تسهم في القيام بمهامها لتنعكس علي القطاع الاقتصادي.



كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن عن تعديل اسماء نحو 20 غرفة صناعية و استحداث غرفة للتأمين الصحي تحت اسم "غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص".

