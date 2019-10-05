محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بحضور النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتب بالحزب.





واستعرض المحافظ مع قيادات الحزب الجهود المشروعات التنموية القائمة ببورسعيد كما شهد الجميع فيلما تسجيليا عن هذه المشروعات.





وأكد المحافظ أهمية تبادل اللقاءات والآراء ما بين الجهاز التنفيذي وكافة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة كل ما يهم مصلحة مصر والمواطنين.



