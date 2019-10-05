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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:17 م
محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بحضور النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتب بالحزب.

واستعرض المحافظ مع قيادات الحزب الجهود المشروعات التنموية القائمة ببورسعيد كما شهد الجميع فيلما تسجيليا عن هذه المشروعات.

وأكد المحافظ أهمية تبادل اللقاءات والآراء ما بين الجهاز التنفيذي وكافة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة كل ما يهم مصلحة مصر والمواطنين.

كما أشاد المستشار أبو شقة بالتطورات والمشروعات التي شهدتها بورسعيد مؤخرا وجعلتها أكثر محافظات مصر تميزا ومحل اختيار الدولة لتطبيق كافة منظومات المشروعات التنموية والخدمية الحديثة.
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد وأعضاء هيئة المكتب
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