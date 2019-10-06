مدرب النجم الساحلي لـ صدى البلد: لا أهلي ولا ترجي انتظرونا بالمجموعات.. ويكشف أسرار رحيل فوزي البنزرتي

يستعد النجم الساحلي لخوض منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق أشانتي كوتوكو الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد بإياب الدور التمهيدي.
وتحدث موقع "صدى البلد" مع مدرب النجم الساحلي رفيق المحمدي في حوار قصير عن التأهل وطموحاته في الفترة المقبلة وأسباب إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الفريق.
وأوجه رسالة للمدرب الفرنسي روجيه لومير المدرب السابق للنجم أشكره وأحييه على المساحة التي أعطاها لي خلال تواجدي مدربًا عامًا إضافة إلى الخبرات التي إكتسبتها طوال مشواري معه.
وتحدث موقع "صدى البلد" مع مدرب النجم الساحلي رفيق المحمدي في حوار قصير عن التأهل وطموحاته في الفترة المقبلة وأسباب إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الفريق.
- كيف ترى فرص النجم الساحلي في التتويج بدوري الأبطال؟
- رأيك في الفرق الصاعدة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا وألا تخشي مواجهة الأهلي أو الترجي التونسي؟
- أسرار الرحيل المفاجئ لـ فوزي البنزرتي عن النجم الساحلي
- كيف تمكنت من كسب ثقة جماهير النجم الساحلي سريعا؟
وأوجه رسالة للمدرب الفرنسي روجيه لومير المدرب السابق للنجم أشكره وأحييه على المساحة التي أعطاها لي خلال تواجدي مدربًا عامًا إضافة إلى الخبرات التي إكتسبتها طوال مشواري معه.
- انتشر أن الحكم المصري إبراهيم نور الدين تسبب في صعودكم على حساب أشانتي كوتوكو بدوري الأبطال ما رأيك؟