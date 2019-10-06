مدرب النجم الساحلي لـ صدى البلد: لا أهلي ولا ترجي انتظرونا بالمجموعات.. ويكشف أسرار رحيل فوزي البنزرتي

كيف ترى فرص النجم الساحلي في التتويج بدوري الأبطال؟

رأيك في الفرق الصاعدة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا وألا تخشي مواجهة الأهلي أو الترجي التونسي؟

أسرار الرحيل المفاجئ لـ فوزي البنزرتي عن النجم الساحلي

كيف تمكنت من كسب ثقة جماهير النجم الساحلي سريعا؟

انتشر أن الحكم المصري إبراهيم نور الدين تسبب في صعودكم على حساب أشانتي كوتوكو بدوري الأبطال ما رأيك؟

يستعد النجم الساحلي لخوض منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق أشانتي كوتوكو الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد بإياب الدور التمهيدي.وتحدث موقع "صدى البلد" مع مدرب النجم الساحلي رفيق المحمدي في حوار قصير عن التأهل وطموحاته في الفترة المقبلة وأسباب إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الفريق.ندخل البطولة وبكل جدية نبحث عن التتويج باللقب في ظل المنافسة الشرسة مع جميع الأندية، لكن بكل تأكيد صعب التكهن بالفريق الفائز باللقب.عندما يكون الفريق جاهزا نكتسب الثقة والجميع يعرف النجم الساحلي لذلك أقول لك أننا لا نخشى لا أهلي أو أي فريق آخر.رحيل فوزي البنزرتي لم يكن مفاجئًا بل كان بترتيب مسبق وبكل تأكيد هو مدرب كبير ونحن نحترمه، ولكن السبب بعد النتائج التي لم ترتق لطموحات عشاق الفريق الساحلي خاصة الخروج من كأس تونس ولذلك انفصل الطرفان.الجماهير تعرفني جيدًا توليت مدربًا عام للفريق خلال الفترة الماضية ونجحنا في حصد عديد من المكاسب منها لقب البطولة العربية.وأوجه رسالة للمدرب الفرنسي ​روجيه لومير​ المدرب السابق للنجم أشكره وأحييه على المساحة التي أعطاها لي خلال تواجدي مدربًا عامًا إضافة إلى الخبرات التي إكتسبتها طوال مشواري معه.الحكم محترم جدا، والجميع أجمع أنه قدم المباراة مباراة جيدة وقام بواجبه، ونحن استحقينا الفوز لا بمساعدة حكم أو غيره.