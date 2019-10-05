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تعليم

20 برنامجاً دراسياً بالبعثات السنوية لوزارة التعليم العالي .. تعرف عليها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:32 م
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية لعام 2019 /2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 ـ 2022 بالنظام التنافسي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات خلال الفترة من 29 /9 /2019 حتى 29 /12 /2019

المجالات المتاحة للتقدم لجميع أنواع الإيفاد: 

- الطاقة الجديدة والمتجددة 

- تكنولوجيا وعلوم المياه

- علوم الحاسبات والبيانات

- علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- العلوم الطبية

- العلوم الزراعية والتغذية

- العلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار

- العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية

- العلوم الهندسية المتقدمة

- نظم الزراعة الذكية

- لنانوتكنولوجى وتطبيقاتها الحديثة في كافة المجالات

- الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

- الامن السيبرانى وتأمين المعلومات

- الطاقة النووية

- التخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء

- العلوم الأساسية.

- العلوم البينية (نانوتكنولوجى ـ بيوتكنولوجى ـ بيوفورماتكس)

- اداره وتكنولوجيا التعليم والابتكار

- علوم وتكنولوجيا الفضاء.

- المجالات ذات الاحتياج القومي والتي تخدم خطة مصر 2030
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