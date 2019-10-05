20 برنامجاً دراسياً بالبعثات السنوية لوزارة التعليم العالي .. تعرف عليها

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية لعام 2019 /2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 ـ 2022 بالنظام التنافسي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات خلال الفترة من 29 /9 /2019 حتى 29 /12 /2019





المجالات المتاحة للتقدم لجميع أنواع الإيفاد:





- الطاقة الجديدة والمتجددة





- تكنولوجيا وعلوم المياه





- علوم الحاسبات والبيانات





- علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات





- العلوم الطبية





- العلوم الزراعية والتغذية





- العلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار





- العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية





- العلوم الهندسية المتقدمة





- نظم الزراعة الذكية





- لنانوتكنولوجى وتطبيقاتها الحديثة في كافة المجالات





- الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته





- الامن السيبرانى وتأمين المعلومات





- الطاقة النووية





- التخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء





- العلوم الأساسية.





- العلوم البينية (نانوتكنولوجى ـ بيوتكنولوجى ـ بيوفورماتكس)





- اداره وتكنولوجيا التعليم والابتكار





- علوم وتكنولوجيا الفضاء.



