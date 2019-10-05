20 برنامجاً دراسياً بالبعثات السنوية لوزارة التعليم العالي .. تعرف عليها

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية لعام 2019 /2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 ـ 2022 بالنظام التنافسي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات خلال الفترة من 29 /9 /2019 حتى 29 /12 /2019
المجالات المتاحة للتقدم لجميع أنواع الإيفاد:
- الطاقة الجديدة والمتجددة
- تكنولوجيا وعلوم المياه
- علوم الحاسبات والبيانات
- علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- العلوم الطبية
- العلوم الزراعية والتغذية
- العلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار
- العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية
- العلوم الهندسية المتقدمة
- نظم الزراعة الذكية
- لنانوتكنولوجى وتطبيقاتها الحديثة في كافة المجالات
- الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته
- الامن السيبرانى وتأمين المعلومات
- الطاقة النووية
- التخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء
- العلوم الأساسية.
- العلوم البينية (نانوتكنولوجى ـ بيوتكنولوجى ـ بيوفورماتكس)
- اداره وتكنولوجيا التعليم والابتكار
- علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- المجالات ذات الاحتياج القومي والتي تخدم خطة مصر 2030