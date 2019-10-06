خبراء اقتصاد يشيدون بقرار تعديل 20 غرفة صناعية ويؤكدون: يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق التكامل لتنمية الصادرات

خبير: تعديل الغرف الصناعية يسهم في خفض البطالة ورفع نسب النمو

خبيرة اقتصادية: تعديل الغرف الصناعية يدعم الصادرات ويحقق التكامل مع المشروعات القومية

وقال مصطفى أبوزيد لـ"صدى البلد"، إن قرار رئيس الوزراء يسعى للقضاء على البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنظيم أمور القطاع الصناعي، إذ إن تلك الإجراءات من شأنها المساهمة في تحسين حجم الصادرات المصرية وتعظيم إضفاء القيمة المضافة عليه.





أشاد خبراء الاقتصاد بقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل أسماء وتخصصات 20 غرفة صناعية، مؤكدين أنها خطوة ستنعكس على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحركة الصادرات المصرية مما يسهم في زيادة أرصدة مصر من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الشاملة لارتباط تلك الإجراءات بالمشروعات القومية.وثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبيرة الاقتصادية، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل عددا من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية واستحداث غرفة جديدة معنية بقطاع التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنها خطوات جيدة.وقالت ماجدة شلبي" لـ"صدى البلد" إن قرار مجلس الوزراء، يؤكد أن هناك اهتماما خاصا لدى الدولة بتعظيم سبل الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم وربط تلك الكيانات الصناعية وتوسيع دائرة تخصصاتها لتشمل المشروعات القومية مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود، وتحقيق التكامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأوضحت أن ذلك القرار يساعد بصورة كبيرة على دعم الصادرات المصرية وتحقيق أفضلية للمنتجات المصرية وتعظيم علامة "صنع في مصر" ومراعاة جميع المعايير الدولية الخاصة بالاشتراطات البيئية، مما يعني المزيد من الالتزام على المصنعين والمنتجين لرفع سمعة مصر في المنتجات التي يتم تصديرها.وذكرت أن تلك الإجراءات من شأنها المساهمة في زيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وزيادة سبل التعاون مع المستثمرين الأجانب لزيادة فرص الصادرات.وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن إعلان رئاسة مجلس الوزراء بتعديل أسماء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، يؤكد توجه الدولة لتوسيع دائرة التخصصات الاقتصادية وتضمينها لتنعكس علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن عملية وجود أثر ملموس لدى الغرف التي تم تعديلها وضم مجموعة من التخصصات والأنشطة الجديدة لها، يتطلب المزيد من التنسيق الحكومي مع الوزارات المعنية لمساعدتها على القيام بدورها المنوط وحل مشكلاتها سواء مع الضرائب والجمارك وإضفاء نوع من المرونة في التعامل معها حتى تسهم في القيام بمهامها لتنعكس على القطاع الاقتصادي.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن تعديل أسماء نحو 20 غرفة صناعية واستحداث غرفة للتأمين الصحي تحت اسم "غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص".