ملحقية الدفاع المصرية في بريطانيا تحتفل بالذكري الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر

احتفلت ملحقية الدفاع المصرية في بريطانيا، برئاسة العميد هشام سلطان، الخميس، بالذكري السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك للمرة الأولي في المتحف الوطني البريطاني للقوات المسلحة.





وحضر الحفل السفير المصري لدي بريطانيا السفير طارق عادل وعدد من السفراء العرب والأجانب وملحقين عسكريين وممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وكذا قيادات ورموز الجالية المصرية بلندن.





وشارك في الاحتفالية أيضًا الفريق چون لومير مساعد وزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط ومدير الكلية الملكية لدراسات علوم الدفاع RCDS فضلًا عن عدد من نواب البرلمان البريطاني و بعض السادة الأطباء.





وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لبريطانيا و مصر، و أعقب ذلك عرض لفيلم وثائقي عن تاريخ سيناء، أثار إعجاب الحضور ثم ألقى العميد سلطان كلمة بالإنجليزية، هنأ فيها الشعب المصري بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، معربًا عن اعتزازه بتمثيل بلاده العريقة للمرة الثانية في تاريخه المهني في دولة عظيمة كبريطانيا، مؤكدًا أن نصر أكتوبر تحقق بأيدي وعزيمة المصريين وتضافرهم، مشددًا على أن حرب أكتوبر لم تكن حرب لاستعادة الأرض السليبة فحسب بل كانت حربًا تهدف الي تحقيق السلام القائم علي العدل.





وشدد سلطان على دور القوات المسلحة في حماية التراب الوطني مرورًا بقدرته على التصدي لمحاولات المساس بأمن مصر واستقرارها ومكافحة الإرهاب والتطرف في سيناء وصولًا إلى جهودة في تحقيق التنمية المستدامة والبناء والتعمير.



