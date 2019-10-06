دور العرب في الحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل.. أبو الغيط: تضامن كامل مع القاهرة فى حماية أمنها المائي

عبرت الجامعة العربية عن موقفها من قضية سد النهضة الإثيوبى، أكثر من مرة، وأعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية عدة مرات أن نتيجة التصعيد الإثيوبى فى ملف المفاوضات أصبحت واضحة، وظهر ذلك جليًا حينما عرض سامح شكرى وزير الخارجية الوضع على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأخير فى القاهرة، وأوضح الصعوبات وعدم الرضا المصرى من مسار الطريق.



تطور مهم

شهدت أروقة اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأخير فى القاهرة، إحاطة من وزير الخارجية سامح شكرى للمجلس الوزارى بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة.. وهو ما وصفه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بـ "التطور المهم للغاية"، موضحًا أنها المرة الأولى التى يشهد فيها هذه الإحاطة المصرية للدول العربية.



وطرح الوزير سامح شكرى الصورة كاملة للوزراء العرب خلال جلسة مغلقة.. وأوضح شكرى الصعوبات التى تواجه سير مفاوضات سد النهضة.. واستمع الوزراء العرب بأكبر قدر من الاهتمام لتلك الإحاطة، وتحدثوا عن أن الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، وعبروا خلال مداخلاتهم، عن تضامنهم الكامل مع مصر فى حماية أمنها المائى، ورحبوا بجهد مصر المستمر للتوصل لتوافق يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا أيضًا، كما أيدوا رؤية مصر التى تتطلع لتكثيف المفاوضات الثلاثية، وفقًا لإطار زمنى مقبول للتوصل لاتفاق ملزم قانونًا يراعى مصالح الأطراف الثلاثة.. وعبر الوزراء العرب أيضًا عن أملهم فى أن تتبنى الأطراف المتشاورة والمتفاوضة بأكبر قدر من المصداقية فى علاقتها بعضها البعض.



النوايا الصادقة

وعبر الوزير سامح شكرى لنظرائه العرب، عن النوايا المصرية الصادقة للتوصل لتفاهم مع إثيوبيا، وقال لهم إن مصر لاحظت فى الفترة الأخيرة تشددًا فى الموقف الإثيوبى وبعض المرواغات و"الوضع ليس مريحًا".. ومن هنا جاء رد الفعل العربى المساند لمصر، قويًا للغاية فى تأييد المطالب المصرية وكذلك السودانية.



واتخذ أبو الغيط موقفًا قويًا فى ملف سد النهضة خلال اجتماعات وزراء الخارجية، وأوضح أنه كان أكد العام الماضى فى المؤتمر العربى الثالث للمياه الذى عقد بالكويت، أن الأمن القومى العربى فى موضوع المياه يأخذ في حسبانه أمن كافة الأطراف العربية في كل الأنهار وليس نهر النيل فقط.



الانفتاح الكافى

وكان أبو الغيط قال خلال كلمته بمؤتمر الكويت: "إن الأمن المائي العربي كلٌ لا يتجزأ، ونسيج واحد لا تنفصم عراه، ودعا إثيوبيا إلى إظهار الانفتاح الكافي في المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل سد النهضة، وأضاف أن مبادئ التفاوض بحسن نية والتشاركية والشفافية هي الكفيلة بإيجاد صيغ للتعاون واقتسام الموارد المائية بصورة تُبعد عن المنطقة شبح صراعات المياه التي طالما تنبأ بها كثيرون".



وأوضح أبو الغيط خلال كلمته أن 80% من المياه العربية تأتي من خارج العالم العربي، ويعد النيل الأزرق مصدرًا لـ 85% من المياه التي تعتمد عليها مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.. وشدد على أن الدول العربية مُطالبة بالتعامل مع ما يتهدد أمنها المائي، سواء في فلسطين أو مصر أو لبنان أو غيرها من الدول باستراتيجية جماعية واضحة، وسياسة تكاملية شاملة تعكس الإرادة الجماعية للدول العربية، وقال إن هذا النهج هو ما يضمن للمنطقة صوتًا مؤثرًا ووزنًا معتبرًا في مواجهة أي إفتئات أو جور من جانب أي طرف على الحقوق العربية.



أزمة واضحة

كما أكد أبو الغيط أن أزمة المياه في العالم العربي واضحة بما لا يحتاج إلى بيان، وخطيرة بما لا يستدعي التفصيل، فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم، و40% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المُطلق، بل إن هناك 14 دولة عربية من بين التسعة عشر دولة الأكثر معاناة من نُدرة المياه على مستوى العالم، وأخطر ما في الأمر أن الوضع المائي في بلادنا لا يتجه إلى التحسن، وإنما إلى التدهور، بل إلى التدهور المطرد في بعض المناطق، ففي ظل معدلات نمو سكاني تصل إلى 2.5%، وفي ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار بكل ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على أمننا الغذائي، حتى صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز غذائي في العالم.



وأشار الى أن خط الدفاع الأول في مواجهة تحديات ندرة المياه هو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ لا فرصة أمام الدول العربية لتجاوز التحديات المختلفة المرتبطة بشُح المياه، إلا عبر الارتقاء بمجالات البحث والتطوير، والدول العربية تنفق أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي على البحوث والتطوير.