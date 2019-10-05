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توك شو

وائل الإبراشي: فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون غدا .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:12 م
فيلم الممر
فيلم الممر
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فيلم الممر سيعرض على قناة on e غدا لأول مرة في تمام الساعة العاشرة مساء، مشيرا إلى أن الفيلم يعرض حالة المصريين وقت الحرب، وماذا كان يدور بالشارع وقتها.

وأضاف وائل الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن الفيلم تضمن معاناة وغضب المصريين بعد النكسة، وكذلك النكات التي كان يتداولها المصريين في هذا الوقت، مشيرا إلى حضور الفنان أحمد صلاح حسني، في تمام الساعة 9 مساء قبل عرض الفيلم.

وأوضح الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفيلم يضم خلطة خاصة جدا لهذه المرحلة بأخطاءها وانتصاراتها، مشيرا إلى أن الفيلم لم يقدم المرحلة على أنها ملائكية.

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