بعد ضياع ذهبية مستحقة.. جيانا فاروق: خسرت الوصول للنهائى فى الدورى العالمى للكاراتيه

شهدت أحداث الدوري العالمي للكاراتيه خسارة جيانا فاروق بسبب سوء إدارة مدرب المنتخب هاني قشطة وتقاعسه عن أداء دوره كمدرب ودخوله في جدال لفظى مع اللاعبة ما انعكس بالسلب على نفسية و أداء البطلة العالمية وخسرتها مباراة النصف نهائي في الدوري العالمي بموسكو أمام بطلة إيران وضياع ميدالية ذهبية مستحقة



وأعربت البطلة العالميه جيانا فاروق عن استيائها وحزنها لما يحدث من المدرب ودخلت في حالة من الانهيار والبكاء بسبب ما حدث لها من المدرب هاني قشطة من تقاعس وصراع وعدم تقديم الدعمى الفنى كمدرب في مبارايات اللاعبة، التى ستلعب غدا على الميدالية البرونزية.



كان قشطة قد تسبب فى خسارة جيانا فاروق في الألعاب الافريقية بالمغرب فى أغسطس الماضى نتيجه عدم تدخله في حالات الظلم التحكيمي وتقاعسه عن أداء دوره وكانت النتيجه خسائر فادحة في الألعاب الافريقيه والخروج بعدد ميداليات لايليق بمكانة الكاراتيه المصرى في عالم اللعبه وتقدمت اللاعبة بشكوي لسوء أداراته لمباراياتها وتقاعسه معها في أعطائها التعليمات اثناء المبارايات متحججا بعبارة (ماتش سهل هتكسبيه) .



من المعروف أن جيانا فاروق تحتل التصنيف العالمي والاوليمبي الثاني ومن البطلات الواعدات المرشحات للميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو وتعقد عليها مصر آمالا كبيره في حصد الذهب وتوجت بلقب بطولة العالم لمرتين علي التوالي وعدد كبير من الميداليات العالمية والقارية وتعبر أيقونة الكاراتية العالمي بشهادة الإتحاد الدولي للكاراتيه.



وحققت جيانا فاروق حققت مؤخرا في غياب المدرب هاني قشطة الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للكاراتيه بموسكو بعد أداء رائع جدًا واكتساح بطلات الوزن والفوز علي بطلات العالم وحققت أيضا ذهبية بطولة سيرياس إيه في تشيلي مؤخرا.