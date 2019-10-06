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تعليم

الملتقى العلمي الثالث لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس.. 12 أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر - ياسمين سامى
تنظم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس الملتقى العلمى الثالث لقسم تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية.

ويعقد المؤتمر فى الفترة من ١٢: ١٣ أكتوبر المقبل بدار ضيافة الجامعة بعنوان "تكنولوجيا التعليم وقضايا التحول الرقمى في العملية التعليمية ".

ومن المقرر ان ينظم الملتقى الثالث قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية برئاسه د. محمد احمد فرج رئيس القسم ومقرر الملتقى بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية برئاسة د. زينب خليفة مدير المركز ومقرر الملتقى.

تدور محاور الملتقى حول التخطيط الناجح لاستراتيجيات التحول الرقمى في العملية التعليمية والتحديات التي تفرضها قضايا التحول الرقمى على منظومة التعليم بجميع عناصرها من معلم ومتعلم ومحتوى وبيئة، وكذلك قضايا الأمن والخصوصية والقضايا الأخلاقية المرتبطة بها.
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