مفاجأة.. برلمانية تعلن عن مشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفي

أعلنت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة زواج عرفي جديدة من اكتشافها في الفترة الحالية.



وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة الغير قادرة على تحمل المسؤولية بجميع انواعها وليس لديها قدرة بدنية او عقلية أو فكرية على ذلك.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.



وطالبت النائبة أولياء الأمور بعدم المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج من ذهب ومعيشة وغير ذلك والتيسير على الشباب حتى يتمكنوا من الزواج في النور دون الزواج العرفي.