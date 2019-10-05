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توك شو

معتز عبد الفتاح: الشعب المصري والقيادة السياسية على قلب رجل واحد.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:16 م
معتز بالله عبد الفتاح
معتز بالله عبد الفتاح
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قسم التوك شو
قال معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الشعب المصري والقيادة المصرية على قلب رجل واحد من أجل حفاظ مصر على حقوقها المائية.

وأضاف معتز بالله خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أننا لا نعارض مشروعات التنمية في أثيوبيا ولكن نرفض أن يؤثر سد النهضة على مصر.

لافتًا إلى أن المدن الشاطئية تحكمها مجموعة من المبادئ مثل مبدأ إدارة الأزمة وتبادل المعلومات والبيانات.

وأكد أن الأزمة الحقيقية في بناء السد أنها جاءت دون التنسيق مع الجهات المصرية وهي تعتبر تهديدا للمصلحة الحيوية لمصر.

وأكد: ان الدولة المصرية لم تخطئ أثناء توقيع اتفاق المبادئ في مارس.
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