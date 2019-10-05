تطوير العشوائيات: حياة المصريين غالية ولن نترك أحدًا في منطقة خطرة.. فيديو

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك ما يعرف بالمناطق الخطرة، وتلك أحد أنواع المناطق العشوائية، والتي يتم إيلاؤها أهمية خاصة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن حياة المصريين أصبحت غالية جدا، مشيرا إلى أنه لن يتم ترك سكان بمنطقة خطرة، مشيرا إلى أن البعض يرفض لحنينه للمنطقة، ولكن لا يجب أن يكون الحنين سببا في الوفاة.



وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن البعض بعدما يتم نقله إلى منطقة جديدة، يقول : "هو انا كنت عايش كده ازاي"، مشيرا إلى أن المواطنين في ظرف شهرين يتأقلمون على الوضع الجديد.

