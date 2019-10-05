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منوعات

إلقاء القبص على أسطورة WWE جيف هاردي.. أعرف السبب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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أحمد شريف
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المصارع الشهير "جيف هاردي" لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية تم توجيه الاتهام إلى أسطورة WWE من قبل قسم شرطة مقاطعة مور في ولاية كارولينا الشمالية مساء الجمعة ، قبل إطلاق سراحه في الساعة 11:30 مساءً.

لم يصارع هاردي في WWE بعد انتهاء بطولة فريق ريستليمانيا بسبب إصابة في الساق.

وقال بيان لـ WWE حول الحادث ان جيف هاردي هو المسؤول عن أفعاله الشخصية.

وكان المصراع البالغ من العمر 42 عامًا في مشكلة مع القانون مؤخرًا في يوليو ، حيث تم إيقافه مرة أخرى بسبب تهم تتعلق بتعاطي الكحول.
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