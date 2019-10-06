التعليم: نعتمد أكثر على المعلمين الشباب خلال الأعوام المقبلة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن خلال الأسبوع الجاري أخبارا سعيدة للمعلمين الشباب.



وقال عمر في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن الوزارة تنتظر كثيرا من المعلمين الشباب، وتعول عليهم خلال الثلاثة أعوام القادمة، للمشاركة فى أكبر مشروع ثقافي تنويري أطلقته الدولة خلال السنوات الماضية.



وأضاف عمر قائلا : إن مصر تتغير للأفضل بفضل سواعد أبنائها الشرفاء وتحت قيادة حكيمة رشيدة تعمل من أجل وطن مختلف.



جدير بالذكر أن هذه الرسالة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بــ اليوم العالمي للمعلم ، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في شهر أكتوبر منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين ، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسئوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.