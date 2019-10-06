Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: نعتمد أكثر على المعلمين الشباب خلال الأعوام المقبلة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
التعليم: نعتمد أكثر
التعليم: نعتمد أكثر على المعلمين الشباب خلال الأعوام المقبلة
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن خلال الأسبوع الجاري أخبارا سعيدة للمعلمين الشباب.

وقال عمر في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن الوزارة تنتظر كثيرا من المعلمين الشباب، وتعول عليهم خلال الثلاثة أعوام القادمة، للمشاركة فى أكبر مشروع ثقافي تنويري أطلقته الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف عمر قائلا : إن مصر تتغير للأفضل بفضل سواعد أبنائها الشرفاء وتحت قيادة حكيمة رشيدة تعمل من أجل وطن مختلف.

جدير بالذكر أن هذه الرسالة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بــ اليوم العالمي للمعلم ، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في شهر أكتوبر منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين ، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسئوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي للمعلم.. اليونسكو تحتفل به تحت شعار المعلّمون الشباب مستقبل مهنة التعليم

اليوم العالمي للمعلم.. حجازي: التعليم ال‏جيد يحتاج لوجود معلمين مخلصين ومؤهلين

اليوم العالمي للمعلم .. خبير تربوي : المعلم هو الجندي الذي يحمي الوطن من الجهل والتطرف

اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للمعلمين.. الإثنين

تزامناً مع عيد المعلم.. برلمانية تطالب الحكومة بزيادة راتبه لـ 5 آلاف جنيه

بشرى فى اليوم العالمي للمعلم.. تعليم البرلمان تطالب بزيادة راتب المعلم لـ 4 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

فصل المستشار التقني .. تحقيقات في السودان بشأن التصويت لـ محمد صلاح

اعتذار جنش .. جلسة بين رئيس الزمالك والحارس لإنهاء الأزمات

وش السعد.. الأمير ويليام وأسرته يشجعون تريزيجيه في خماسية أستون فيلا.. فيديو

حدث ليلا.. جلسة صلح بين رئيس الزمالك وجنش.. الهند تعاقب تركيا.. وطائرة مصر تخسر من روسيا بمونديال اليابان

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

لاعب الأهلي السابق يهاجم جوزيه: فشل بالخارج ونجح بفضل اللاعبين.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها