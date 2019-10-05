على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الشباب السعودي يستفز فريق العدالة |شاهد

حقق فريق الشباب، الفوز على مضيفه العدالة، بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي".في حركة معتادة تعرفها جماهير المصرية والأهلاوية بالتحديد قام الكولومبي المخضرم دانيلو أسبريلا لاعب نادي الشباب بالوقوف على الكرة على طريقة لاعب النادي الأهلي رمضان صبحي.الفوز رفع رصيد فريق الشباب إلى 9 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا، بينما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز التاسع.