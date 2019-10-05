مؤرخ يكشف كيف ساعد أهالي سيناء الجنود الأبطال في حرب أكتوبر

قال المؤرخ محمد الشافعي، إن جزءاً من قوات الصاعقة المصرية عملت خلف خطوط العدو في حرب أكتوبر المجيد عام 1973، وكانوا جميعهم مشاريع شهداء، وبالفعل استشهد منهم كثيرون وكان يُطلق عليهم الكوماندوز المصرية، موضحًا أن تلك القوات قاموا بتعطيل استراتيجيات العدو أثناء الحرب.





وأضاف "الشافعي"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن القوات المصرية أثناء الحرب عندما كانت تبحث عن ثغرة للمرور من خط برليف كان لابد من وجود سارية تُعطل الإمدادات الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.