بعد نجاته من موت محقق.. حسين الشحات لجمهوره: الحمد لله| شاهد

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور عقب انتهاء مباراة الأهلي واسوان التي سجل خلالها هدفا، ونجح المارد الأحمر في الفوز.



ونشر الشحات مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر معلقًا عليها :" الحمد لله".



وكشف حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي عن نجاته من الموت المحقق قبل سفره الى اسوان رفقة الفريق الأحمر.



وقال حسين الشحات فى تصريحات تليفزيونية " تعرضت لحادث مرعب قبل السفر لأسوان ونجوت من الموت بأعجوبة خلال التوجه لمطار القاهرة للتجمع مع الفريق والسفر إلى أسوان حيث انزلقت السيارة على الطريق وتعرضت لحادث لكن الحمد لله ربنا نجاني من الموت".



جدير بالذكر أن الأهلي فاز على فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتصدر المركز الأول برصيد 9 نقاط.

