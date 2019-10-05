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أخبار البلد

الأطباء: هذه هي كيفية مشاركة الوافدين في الانتخابات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء برئاسة الدكتورة نجوي الشافعي الأمين العام للنقابة، إن انتخابات التجديد النصفي تأتي كل عامين، مرة تشمل نصف مجلس النقابة والأخرى تشمل النصف الثاني من المجلس، بالإضافة إلى مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.

وأشارت الأمين العام، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الطبيب يحق له الانتخاب بشرط تجديد اشتراك النقابة حتى عام 2018، بانتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة 11 أكتوبر من 9 صباحا حتى الخامسة مساء.

وأكدت الشافعي، أن الطبيب الوافد بمحافظة أخري غير متواجد بها نقابة الفرعية، يتم انتخاب نقابة عامة و نقابة فرعية وقطاع فقط، مضيفة أن لكل محافظة مقر انتخابي واحد بالعاصمة.

وأوضحت الأمين العام، إن لاي ظرف تواجد الطبيب بغير محافظته الفرعية، يستطيع الانتخاب بالمحافظة المتواجد بها ولكن ينتخب نقابة عامة فقط.

وأفادت: أن الطبيب يجب أن يكون مسجل بالنقابة الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا سواء كان منتدبا أو اساسيا، ولمعرفة حالة الطبيب مسجل بنقابة أو لا فعليه أن يدخل على الموقع الالكتروني للنقابة او التواصل مباشر مع النقابة الفرعية.

وأشارت الشافعي، أن إذا لم يكن مسجل بنقابة فرعية أو بنقابة غير صحيحة، يجب احضار افادة مختومة من جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا سواء كان أساسيا أو منتدبا، يتوجه بها للنقابة الفرعية التابع لها لو النقابة العامة حتى يتم تسجيله بصورة صحيحة، على ان يتم ذلك قبل موعد الانتخابات بأسبوعين كحد أقصى.
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