نسيت رصاصتين دخلوا جسمي من الفرحة.. أحد أبطال أكتوبر يروي أصعب لحظات العبور.. شاهد

روى البطل علي طه حسن علي أحمد، من مدينة بني سويف وتحديدًا عزبة علي راغب التابعة للمدينة، وهو أحد أبطال سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر المجيدة ذكرياته أيام الحرب بكل تفاصيلها فهي أمام عينيه وفي ذاكرته كما لو كانت حدثت بالأمس.





فالرجل الذي سبح في مياه القناة وفقد صديقه الوحيد أثناء السباحة كان لديه من القوة والإصرار لاقتناص النصر في العبور.





ويصف البطل "علي" حرب أكتوبر بأنها أعظم شرف في الدنيا، مؤكدًا لـ"صدي البلد": "اتجهت وأنا وأخي لوالدي في نفس الدفعة ولبسنا ثياب الخدمة العسكرية بكل فخر واعتزاز، نبحث عن شرف خدمة بلادنا، قائلاً: كنت أتوق لارتداء سترة يُشهدُ لحاملها بالرجولة".





وقال "البطل": إن حرب النكسة زرعت في نفوسنا، الحب الخالص للوطن والرغبة في بذل الروح من أجله وإحساس الكره للعدو، إحساس الخيبة والانكسار وإحساس البحث عن النصر بشتي الطرق مهما كانت التضحيات وهذا ما حدث في نصر أكتوبر عام 1973م فقد ظللنا نتلقى تدريبات قتالية عسكرية دائمة وكذلك قمنا بتدريبات على عبور القناة بـ الدبابات البرمائية والقوارب المطاطية، ظللنا حتى عام 1973 في كر وفر مع القوات الإسرائيلية وضرب مُتبادل".





وأضاف: "عشت أيام الفرحة والانتصار وعودة الأرض مع زملاء الكفاح وأصدقاء النجاح ورفقاء الحلم، الذين مازالت أحتفظ بأسمائهم ومحال إقامتهم وكذلك قادتي فردًا فردًا.





ويتابع "البطل": كانت مهمتى كأحد أفراد الصاعقة، متابعة خطوات العدو، والدخول خلف خطوطه والقيام بعمليات أسر لعناصر مطلوبة، وكانت تخرج سرايا عسكرية تعبر من الضفة الشرقية من القناة إلى الضفة الغربية، وتقوم بتنفيذ عمليات في قلب سيناء وتعود مرة ثانية للضفة الشرقية عبر الطائرات الهليكوبتر.





وعن ساعة الصفر يقول البطل: فى اليوم الأول من شهر رمضان، جاءت تعليمات بالتحرك، لكننا لم نكن نعلم شيئاً، لأن المعلومات كانت سرية، اجتمعت قيادات الكتيبة بنا وطلبوا من كل فرد أن يأخذ موقعه، وقال رئيس العمليات الذى مازلت أتذكر اسمه جيدًا الرائد "راضى"، جملة الرئيس عبد الناصر، التى جعلتنا على أتم الاستعداد وبداخلنا شعلة حماس لاسترداد كل حبة رمل من بلدنا ”ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة” كنا نعلم أن هناك حرباً ستقوم لكن متى لا أحد يعرف؟ ورغم ذلك كنّا على أتم الاستعداد لخوض الحرب فى أى لحظة.





ويكمل: بدأنا التحرك نحو المعبر، كنا نردّد دعوات بصوت عال رغم اختلاف الأديان، طالبين العون والمدد من الله، والدموع تنهمر من أعيننا، وعند العبور تعطلت الدبابة الخاصة بنا، وأوقفت طابوراً كاملاً من المجندين والعساكر، وكانت الأوامر: “لو دبابة تعطلت ندخل الممر وبالفعل قمنا بذلك”.





بعد ذلك بدأت الطائرات المصرية بالعبور من فوق الرؤوس، وكانت صيحات “الله أكبر” تزلزل الأرجاء، فرحة بقتال العدو.





ولا ينسي بطل حرب أكتوبر، أصعب اللحظات التى مرت عليه أثناء العبور، فقد أصيب برصاصتين، وشظيتين، وقتها طلب منه قائد الكتيبة أن يعالجوه، ولكنه رفض رغبة منه فى المشاركة في الحرب والعبور والانتصار على العدو، ويكمل: أكلمت المهام المكلف بها دون تلقى العلاج، وعندما انتصرنا شعرت بالفرحة الكبيرة ونسيت أوجاعى.



