المؤرخ محمد الشافعي: عبدالمنعم رياض أسطورة.. قاد الحرب في الصفوف الأمامية

قال المؤرخ محمد الشافعي، إن حرب أكتوبر شارك فيها أكثر من مليون ضابط وجندي من القوات المسلحة المصرية، كما أنهم جميعهم أبطال من أكبر ضابط إلى أصغر جندي وقف بجانب معدات زملائه وكان يحرس لهم الإمدادات من طعام وشراب وبنزين، موضحًا أن حرب أكتوبر يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إبراز بطولات الجنود المصريين في هذه الحرب.





وأضاف "الشافعي"، خلال حواره في برنامج " المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أنه يجب أن يكون هناك جهد مؤسسي لتأريخ حرب أكتوبر، ومن أهم ما نُشر منها مذكرات الفريق سعد الشاذلي، ومذكرات الفريق محمد فوزي، ورحلة السياق المعلقة للعميد عادل يسري، والذي بُترت ساقه في المعارك وعادة في سيارته وبجواره ساقه المبتورة، وكتب هذا الكتاب بحس إنساني من العيار الثقيل.





وأوضح المؤرخ، أن عبد المنعم رياض استشهد في منطقة تسمى بـ نمرة 6 بالإسماعيلية، وكان بينه وبين العدو 200 متر فقط، ولم يكن هناك قائد في تاريخ البشرية قاد الحروب في الصفوف الأمامية، وأن عبد المنعم رياض كان رقم 2 في الجيش المصري، بينما قادة حرب أكتوبر كانوا جميعا في الصفوف الأمامية.



