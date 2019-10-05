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رياضة

مدرب ليستر سيتي يهاجم محمد صلاح بعد إصابته في تدخل قوي من تشودري

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:35 م
لحظة إصابة محمد صلاح
لحظة إصابة محمد صلاح
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي منافسه ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي شهدت إصابة محمد صلاح.

وقال المدير الفني لفريق ليستر سيتي برندن رودجرز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المباراة: "أعتقد أن التدخل، الذي تعرض له محمد صلاح من حمزة تشودري لم يكن قويًا أو عنيفًا، ففي اللحظة، التي كان فيها صلاح في طريقه لعمق الملعب الهجومي بفضل سرعته العالية وصل إليه في ذات الوقت تشودري".

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية قبل نهاية المباراة بدقائق، وخرج متأثرًا بإصابته، وأنهى المباراة بأداء مميز.

الدقائق الأخيرة حملت حالة من التوتر داخل ملعب الأنفيلد قبل أن ينصف حكم المباراة ساديو ماني بعد عركلته داخل منطقة الجزاء ويحتسب ركلة جزاء إستنادًا إلى الـ VAR تصدر لها جيمس ميلنر.
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