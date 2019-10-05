رئيس الوفد للمتربصين بالدولة: خسئتم.. إرادة المصريين تحطم محاولاتكم

وجَّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة قوية للمتربصين بالدولة المصرية، قائلا: "خسئتم فإرادة المصريين صخرة حطمت وستتحطم عليها أي محاولات للنيل من الدولة المصرية".





جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور قيادات الوفد.





ونوه "أبو شقة" بأن تلك الحروب تعتمد على تصدير الإرهاب والحرب الاقتصادية والفتن والدسائس والشائعات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وهي السوشيال ميديا.





ودعا "أبو شقة" الشعب المصري إلى الوعي بأن حروب الجيل الرابع تستهدف إسقاط الدولة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية.





وطالب "أبو شقة" بتخصيص وسائل إعلام بجميع لغات العالم لتصدر المعلومات الحقيقية عن الدولة المصرية، وأن تكون هناك مواجهات حقيقية لأي مشكلات.





كما طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، الشعب المصري إلى اليقظة لأن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع، وعدم الاستماع للشائعات والفتن.





وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر تمر بفترة حرجة تحتاج منا جميعا رجالا ونساء وشبابا وشيوخا أن نكون يقظين لأن الدولة تواجه أشرس حروب الجيل الرابع التي تقوم على إسقاط مؤسسات ودول دون إطلاق طلقة.





وأكد رئيس حزب الوفد، أن الحزب السياسي يجب أن يكون له تواجد حقيقي في الشارع السياسي ويكون جاهزا لخوض أي انتخابات في أي وقت، قائلا: "لذلك كان هدفي منذ أن تم تشريفي برئاسة الحزب بأن نكون أمام حزب وفد قوي ومن هنا كنا أمام مبادرات عدة ترمي لتحقيق هذا الهدف".





جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور قيادات الوفد.





وأضاف "أبو شقة" أن الحزب قام بتدشين مبادرة الوفد مع مسئول التي تؤكد على قمة الديمقراطية وفتح الوفد أبوابه لجميع المواطنين ليكون في مواجهة مع المسئول وهذه المبادرة حققت نجاحا كبيرا ومبادرة الوفد مع الشباب والوفد مع الرياضة والوفد مع الإعلام وجميعها حققت نجاحا كبيرا.



