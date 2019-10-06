قطاع الأعمال: حصر الأصول المملوكة والمؤجرة لشركات التجارة الخارجية

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن حصر الأصول المملوكة أو المؤجرة لشركات التجارة الخارجية في الخارج، ضمن الاجراءات الخاصة بتعظيم موارد و أصول الشركات التابعة.



أوضح تقرير صادر عن الوزارة أنه جار إعداد دراسة بواسطة استشاري متخصص لتحديد أفضل المواقع لعمل مستودعات ملحق بها معرض دائم للسلع المصرية في الخارج.



وذكرت الوزارة أنه من المقرر تأسيس شركة للتسويق والوساطة ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع بنوك محلية ومستثمرين من القطاع الخاص بهدف فتح أسواق جديدة في الخارج، مع إعادة هيكلة شاملة لشركات التجارة الخارجية لتعود إلى نشاطها ودورها الأصلي بعمليات الوساطة في المستقبل.



وأشار التقرير إلي توفير خدمة التأمين على الشحنات الصادرة والواردة بواسطة شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين.