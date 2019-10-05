طائرة المنيا تتأهل لبطولة الجمهورية للناشئين بعد تصدرها مجموعة المحافظة

تأهل فريق نادي المنيا للكرة الطائرة ناشئين "١٥ سنه" بنين لبطولة الجمهورية، بعد تصدره لمجموعة محافظة المنيا.



و أعلن حامد احمد مدرب الفريق، تغلب المنيا على الشبان المسلمين بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد للشباب، وفوزه على مسيحية ابو قرقاص بثلاثة أشواط نظيفة، ليحصل بذلك الفريق على أول مجموعة المنيا، و يتأهل بقوة للجمهورية.



يقود تدريب الفريق المنياوي حامد أحمد مدربا، د. مصطفى مجاهد إداري الفريق، وإشراف فني الكابتن إبراهيم عبد الحكم، و ا. مصطفى فتحي عضو مجلي الادارة.

