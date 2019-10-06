أبطال أكتوبر من أبناء البحيرة: السقا أول شهيد في كتيبة الاستطلاع.. والحناوي قائد القوات الجوية

قدم مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة العديد من الشهداء فى حرب أكتوبر حرب العزة والكرامة وكانت لهم كلمة السر في تحقيق النصر مع باقى زملائهم الأبطال فكان رحمة الله عليهم من الذين حرصوا على الشهادة فلبّى الله رغبتهم ووهبهم الحياة الباقية فى الجنة ونعيمها.





وفى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 46 لحرب اكتوبر المجيد موقع" صدى البلد" الاخبارى يلقى الضوء على من قدّموا حياتهم فداء لمصر وارتوت أرض سيناء الحبيبة بدمائهم وأصبحوا "شهداء الوطن".





كان أول شهداء حرب أكتوبر "الشهيد عبدالهادى السقا" ابن عزبة الشايب بقرية معنيا بمركز ايتاى البارود والذى تميز بأنه كان يعمل فى صمت منذ التحاقه بالكلية الحربية ولذلك لم يسمع عنه الكثيرون حتى يوم استشهاده في صباح السادس من أكتوبر عام 1973 وقبل بدء حرب النصر بساعات قليلة.





وقال أحمد السقا كبير مهندسين على المعاش نجل عمومة الشهيد بأن مهمته فى حرب أكتوبر كانت استطلاع المعلومات عن العدو، وكان يشعر بأنه على موعد مع الشهادة، وكان عند كتابة مذكراته يبدأ دائما بقول الله تعالي "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، وأثناء عبور الطائرات الهليكوبتر التي كانت ضمن مجموعات استطلاع خلف خطوط العدو ومجموعات الصاعقة، وعلى مسافة 10 كيلومترات شرق القناة وفي عمق سيناء اعترضتهم طائرة فانتوم إسرائيلية وأطلقت صاروخًا على طائرة النقيب عبدالهادي السقا ليستشهد هو ومجموعته، ليكون أول شهيد في كتيبة الاستطلاع، وتمت ترقيته بعد استشهاده لرتبة رائد شهيد، تكريمًا له، تمت تسمية مدرسته التى حصل منها على شهادة الاعدادية باسمه" مدرسة الشهيد عبدالهادي السقا الإعدادية للبنين" وظل اسمه مرفرفاً مع علم مصر حتى الآن.





وجاءت قصة الشهيد "حيدر دبوس" ابن قرية نكلا العنب بمركز ايتاى البارود والتى هزت قلوب رجال الجيش المصرى وقتها حينما أصرّ الشهيد "حيدر دبوس على الثأر لشقيقه الشهيد "توفيق" فاستشهد ولحق به.





فروى "حسام دبوس "أحد أقارب الشهيدين بطولة استشهادهما كما سمعها من ابطال حرب اكتوبر وقتها فأكد أن قصة الشهيد حيدردبوس كانت تتسم بالإصرار والتحدى وصنفت بانها القصة الاكثر وطنية مائة فى المائة وكان بطلها الشقيقان "توفيق وحيدر دبوس" حيث استشهد توفيق حيدر خلال حرب 67، ولم يمنح الفرصة للدفاع عن نفسه مما تسبب فى سيطرة حالة من الحزن العميق والإصرار على أخذ الثأر في نفس شقيقه حيدر الذى كان وقتها يدرس فى الكلية الجوية.





فطلب هو وزميله وقتها الطيار البطل المرحوم محمد زكي عكاشة أحد أبطال القوات الجوية، من قيادتهم ان ينتقلا الى المقاتلات مهددين بالخروج من الكلية إذا لم ينفذ طلبهما وبعد ضغط كبير تحققت رغبتهما وتم نقلها إلي الأسراب المقاتلة وفرح حيدر لأنه منح الفرصة للأخذ بثأر مصر وشقيقه من العدو.





وتابع "حسام" أنه علم من زملاء الشهيد مدى حرص حيدر علي أن يكون في مقدمة الطلعات التي تهاجم في عمق سيناء وحقق نجاحا كبيرا في تدمير المواقع التي كلف بها وخلال اشتباك فوق مطار العريش استشهد هو الآخر ولحق بشقيقه" لتقدم قرية نكلا العنب شقيقين شهيدين فى حربى 1967، و1973م وكرمت الدولة أسرة الشهيدين وأطلقت اسمه الشهيد حيدردبوس على المدرسة الثانوية التجارية بنات.





أما قرية كفرعوانة بمركز ايتاى البارود قدمت قيادة عسكرية كبرى شهيدا لحرب اكتوبر وهو الفريق طيار" مصطفى شلبي الحناوي" قائد القوات الجوية أثناء حرب الاستنزاف والإعداد لحرب أكتوبر.





كما قدمت قرية نكلا العنب بمركز ايتاى البارود الملازم أول الشهيد عزت السيد عبدالحميد النمر والذي استشهد في حرب أكتوبر وهو من مواليد عام 1951 التحق بالكلية الحربية عام 1970،وحصل علي بكالوريوس العلوم العسكرية في عام 1973 و تخرج برتبه ملازم ، التحق بسلاح المشاة واستشهد الشهيد في معارك الجيش الثالث الميداني في صباح اليوم الرابع للحرب الموافق 9 /10 /1973 جبل المر بسيناء وكرمت الدولة اسرة الشهيد واطلقت اسمه على المدرسة الثانوية بنين بإيتاى البارود.



