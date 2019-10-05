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توك شو

ناجي شهود يكشف سبب إصرار مصر على الحل العسكري في حرب 1973.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:02 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
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عمرو ممدوح
قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر رفضت الحل السلمي، في حرب 1973، لأنه كان ينحاز للطرف الإسرائيلي، وكان شرطا للحل السلمي شطب سيناء من الخريطة المصرية.

وأضاف شهود، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أنه تم البدء في التفكير العلمي لخوض الحرب، وانتزاع الأرض المصرية كاملة، مؤكدا أن الخيار العسكري لم يكن هناك بديلا عنه.

وأوضح مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه تم دراسة كيفية استغلال الإمكانيات المصرية بالكامل، وليس فقط السلاح المصري، بل تضامن الشعب مع الجيش، ووقوف كل المصريين كقلب رجل واحد.

وأكد اللواء ناجي شهود، أن قرار الحرب تم اتخاذه منذ 1967، وليس من تاريخ 1972 كما يعتقد البعض.
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