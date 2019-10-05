اخبار النادي الاهلي اليوم السبت 5-10-2019 ..نجاة الشحات من الموت.. خماسية في أسوان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، 4 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
- أول تعليق من فايلر بعد خماسية الأهلي في شباك أسوان
أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.
- بعد إصابته.. الجهاز الطبى يكشف موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك فى القمة
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التشخيص المبدئي لإصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، هو إلتواء في الكاحل.
- الأهلي وأسوان .. النسر الأحمر يحلق في بلاد الذهب بخماسية تقوده لصدارة الدوري.. فيديو
حقق الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى فوزًا كبيرًا على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.
- ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة الزمالك فى الدوري المصري
تعرض عمرو السولية نجم وسط الأهلي لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من أحمد عبدالظاهر قائد فريق إنبي فى الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.
- بسبب الأهلي.. ميتشو يستبعد فرجانى ساسى ومحمود علاء من الزمالك
قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، من القائمة التى ستشارك فى مواجهة اف سي مصر، التى ستقام غدًا الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.
- العلامة الكاملة.. أرقام فايلر ولاسارتي مع الأهلى بعد أول 6 مباريات
واصل السويسري رينه فايلر مدرب الأهلي الجديد إنطلاقته القوية مع المارد الأحمر بعد تحقيق إنتصاره السادس على التوالي منذ توبليه مهمة قيادة الفريق الشهر الماضي خلفًا للأروجوياني مارتن لاسارتي.
- بعد نجاته من موت محقق.. حسين الشحات لجمهوره: الحمد لله| شاهد
حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور عقب انتهاء مباراة الأهلي واسوان التي سجل خلالها هدفا، ونجح المارد الأحمر في الفوز.
- أول تعليق من فايلر بعد خماسية الأهلي في شباك أسوان
أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.
- بعد إصابته.. الجهاز الطبى يكشف موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك فى القمة
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التشخيص المبدئي لإصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، هو إلتواء في الكاحل.
- الأهلي وأسوان .. النسر الأحمر يحلق في بلاد الذهب بخماسية تقوده لصدارة الدوري.. فيديو
حقق الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى فوزًا كبيرًا على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.
- ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة الزمالك فى الدوري المصري
تعرض عمرو السولية نجم وسط الأهلي لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من أحمد عبدالظاهر قائد فريق إنبي فى الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.
- بسبب الأهلي.. ميتشو يستبعد فرجانى ساسى ومحمود علاء من الزمالك
قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، من القائمة التى ستشارك فى مواجهة اف سي مصر، التى ستقام غدًا الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.
- العلامة الكاملة.. أرقام فايلر ولاسارتي مع الأهلى بعد أول 6 مباريات
واصل السويسري رينه فايلر مدرب الأهلي الجديد إنطلاقته القوية مع المارد الأحمر بعد تحقيق إنتصاره السادس على التوالي منذ توبليه مهمة قيادة الفريق الشهر الماضي خلفًا للأروجوياني مارتن لاسارتي.
- بعد نجاته من موت محقق.. حسين الشحات لجمهوره: الحمد لله| شاهد
حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور عقب انتهاء مباراة الأهلي واسوان التي سجل خلالها هدفا، ونجح المارد الأحمر في الفوز.