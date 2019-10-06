البنك الدولي: 5.2% ارتفاعا في ديون الدول متوسطة ومنخفضة الدخل العام الماضي

قالت مجموعة البنك الدولي، إن رصيد الديون الخارجية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ارتفعت إلي 5.2% خلال العام الماضي لتسجل 7.8 تريليون دولار.



كشف تقرير لمجموعة البنك تحت عنوان " "إحصاءات الديون الدولية 2020" عن أن صافي تدفقات الديون الوافدة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل سجلت بنسبة 28% في 2018 إلى 529 مليار دولار.



كما تراجع صافي التدفقات المالية بما في ذلك الديون وحقوق الملكية؛ إلى تلك البلدان بنسبة 19% في عام 2018، إلا أن نصيب الصين سجل نسبة الانخفاض 29%.



وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تسهم أعباء الديون في التعرُّض لصدمات اقتصادية.