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اقتصاد

اليوم.. انتهاء فعاليات تراثنا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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محمد صبيح
تنتهي فعاليات معرض تراثنا لعرض منتجات الحرف اليدوية، اليوم " الأحد"، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس و الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وشهد المعرض اقبالا كثيفا من الجمهور لشراء واقتناء المنتجات اليدوية، بعد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات المعرض.

وعرض نحو 500 جمعية أهلية وصاحب مشروع من المناطق الحدودية وعلي مستوي محافظات مصر، بعدد من الصناعات من بينها " الكليم، الإكسسوارات الحريمي و السجاد والمفروشات، الزجاج والخزف، النحاس ".

وعلقت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز أن هناك دعما وتوجهات غير مسبوقة من قبل القيادة السياسية لدعم أصحاب الحرف اليدوية باعتبارها ضمن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرا لما توفره من فرص عمل.


أكدت " جامع" أن المعرض يستضيف عددا من الصناعات من بينها ذكرت أن الجهاز يعمل المعرض على مساعدة العاملين بتلك المجالات الحرفية والفنية النادرة على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا، مما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

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