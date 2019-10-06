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اتحاد الغرف السياحية يكشف صاحب الفضل في إنعاش قطاع السياحة.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
السياحة المصرية
السياحة المصرية
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هاني حسين
قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفضل في انتعاش السياحة والطفرة السياحية التي نشاهدها في مصر بسبب الرحلات المكوكية للرئيس السيسي في الخارج ونشر انطباع الأمن والأمان في أرض الكنانة.

وأضاف على غنيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك تواجد مكثف للقطاع الخاص في المؤتمرات العالمية للترويج للسياحة المصرية.

وتابع على غنيم:" الطفرة في السياحة لها مردود على العملة والدخل القومي وعلينا ـن نقارن الطفرة الحالية بأخر طفرة في قطاع السياحة في عامي 2010، وتخطيناها الأن".

وأكمل على غنيم:" من المتوقع أن نصل في نهاية الموسم الحالي إلى 13 مليار دولار كـ دخل قومي من السياحة"، مضيفا:" قمنا باستقطاب أسواق واعدة جديدة من أمريكا اللاتينية والهند وجنوب شرق آسيا وليس اوروبا فقط، ونتوقع زيادة في الموسم القادم الذي يبدأ في شهر نوفمبر بـ 25% عن طفرة السياحة في 2010".
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