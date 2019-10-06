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اقتصاد

البترول: إجراءات لتطوير النشاط التعديني لزيادة الناتج القومي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:03 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
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مايكل عياد
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك اجراءات حالية تتم لتطوير الجوانب الخاصة بممارسة النشاط التعدينى بالتوازى مع الإصلاحات التشريعية الراهنة للمساهمة في زيادة الناتج القومى بما يتوافق مع الإمكانيات التعدينية لمصر.

ذكر تقرير صادر عن الوزارة أن القطاع التعديني في مصر يملك مزايا تنافسية كبيرة لمصر فى صناعة التعدين مثل البنية التحتية المتنوعة والممتدة فى كافة انحاء البلاد والكوادر البشرية المدربة والتى تعد عاملا بالغ الأهمية فى الانطلاق بالأنشطة التعدينية .

كشفت الوزارة عن وجود تنسيق مع استشارى عالمى على تحديث النظم المالية والنماذج الاستثمارية المتبعة تماشيا مع أفضل النظم العالمية بذلك الملف بما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر.
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