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فن

فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:13 م
زينة وريم البارودى
زينة وريم البارودى فى عيد ميلاد ابنيها
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ريم البارودي عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه مع زينة بعيد ميلاد ابنيها زين وعز.

وبرغم من ذلك فضلت زينة بالاتفاق مع ريم عدم نشر صور للطفلين واكتفت بالاحتفال مع شقيقتها وبعض اقارب زينة.

وعلقت ريم قائلة : "عيد ميلاد سعيد لأكثر تؤام جميل عز وزين"، ووجهت رسالة لزينة قائلة: "كل سنة وعز وزين بألف خير وصحة وسعادة، عقبال لما تفرحي بيهم وتشوفيهم أحن وأطيب وأرجل وأحسن الخلق يا زينة".
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
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