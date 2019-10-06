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بين الناس

أولياء أمور مجمع مدارس عبد الشكور بكفر الشيخ يشكون سوء حالة الطريق

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جمال أمين محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء حالة الطريق المؤدى إلى مجمع مدارس على عبد الشكور، بمحافظة كفر الشيخ.

وقال فى رسالته: مدخل مدرسة على عبد الشكور من الموقف الطريق كله صخور وحفر وقمامة، ده طريق للأطفال النهاردة كتير مش عارف يمشى فى الطريق"، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة وتمهيد الطريق فى أقرب وقت ممكن.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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