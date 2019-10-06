أولياء أمور مجمع مدارس عبد الشكور بكفر الشيخ يشكون سوء حالة الطريق

شكا المواطن جمال أمين محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء حالة الطريق المؤدى إلى مجمع مدارس على عبد الشكور، بمحافظة كفر الشيخ.



وقال فى رسالته: مدخل مدرسة على عبد الشكور من الموقف الطريق كله صخور وحفر وقمامة، ده طريق للأطفال النهاردة كتير مش عارف يمشى فى الطريق"، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة وتمهيد الطريق فى أقرب وقت ممكن.





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